Марочко: ВСУ не сдают Новогригоровку, чтобы воровать деньги Запада

Для украинского командования военной целесообразности "цепляться" за этот населенный пункт нет, подчеркнул эксперт

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Удержание Вооруженными силами Украины (ВСУ) Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) в ЛНР лишено военного смысла, украинская армия пытается сохранить контроль над этим населенным пунктом для того, чтобы воровать выделяемые Западом деньги. Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо Новогригоровки: для украинского командования нет военной целесообразности цепляться за данный населенный пункт. Но есть очень важный политический момент: они пилят те деньги, которые приходят с Запада и которые нужно распределять на так называемую Луганскую область. А для того, чтобы их распределять, нужно хоть как-то показывать, что какая-то часть территории региона находится еще под их контролем", - сказал он.

Военный эксперт отметил: в оккупированном ВСУ "небольшом клочке Кременского района" республики уже не осталось уцелевшей инфраструктуры и мирных жителей. Однако для того, чтобы "пилить деньги", Киев как можно дольше будет "держать этот участок местности для корыстных целей".

7 ноября Марочко сообщал, что подразделения ВСУ под покровом ночи проводят ротацию у оккупированной Киевом Новогригоровки.

2 октября президент РФ Владимир Путин заявлял, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.