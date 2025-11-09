Артиллеристы "Запада" завершили оснащение соединения наземными беспилотниками

Речь о наземных робототехнических комплексах, которые могут перевозить боеприпасы на передовую и эвакуировать раненых, отметили в Минобороны

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие-артиллеристы группировки войск "Запад" завершили обеспечение соединения беспилотными наземными робототехническими комплексами. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 288-й гвардейской артиллерийской Варшавской Краснознаменной, ордена Кутузова бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" завершили оснащение соединения наземными робототехническими комплексами с дистанционным управлением", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, системы разработаны на колесной и гусеничной базе, а также имеют несколько каналов связи. Это обеспечивает высокую проходимость изделия и надежное управление посредством радиосвязи и оптоволоконного кабеля соответственно. Такие преимущества позволяют применять эти робототехнические средства в зоне СВО.

"Многофункциональность новых комплексов дает возможность использовать их для решения различных задач: транспортировка боеприпасов, медикаментов и провианта на передовую, инженерное обеспечение подразделений, эвакуация раненых", - подчеркнули в министерстве.