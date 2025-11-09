ВС РФ уничтожили бронетехнику ВСУ на северском направлении

Как сообщили в Минобороны, боевую задачу выполнили операторы ударных беспилотников Южной группировки

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск ликвидировали две единицы бронетехники противника на северском направлении, сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов 3-й гвардейской общевойсковой армии Южной группировки войск уничтожили бронетранспортер М113 производства США и бронеавтомобиль противника на северском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что с помощью М113 противник пытался осуществить ротацию личного состава под прикрытием антидронового коридора. После уничтожения российскими бойцами бронетранспортера украинские боевики предприняли следующую попытку ротации в темное время суток с использованием боевой бронированной машины "Новатор". Но и в этот раз военнослужащие Южной группировки войск сорвали планы противника, уничтожив бронеавтомобиль.