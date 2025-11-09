ТАСС: ВСУ в Харьковской области сдаются в плен и самовольно оставляют позиции

Противник деморализован, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Солдаты ВСУ в Харьковской области массово сдаются в плен и бегут с позиций, самовольно оставляя их. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, за сутки сдались восемь солдат.

"Деморализованные солдаты ВСУ массово сдаются в плен на участках наступления штурмовых подразделений группировки "Север" в Харьковской области. За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в СОЧ (самовольное оставление части - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в российских силовых структурах сообщили ТАСС, что военнослужащие 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области массово сдаются в плен на хатненском участке.