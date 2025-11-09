Над регионами России за ночь сбили 44 украинских беспилотника
04:16
обновлено 04:22
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь сбили 43 украинских беспилотника над Брянской областью и 1 - над Ростовской.
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 23:00 [мск] 8 ноября до 07:00 [мск] 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 43 БПЛА - над территорией Брянской области и 1 БПЛА - над территорией Ростовской области", - рассказали в военном ведомстве.