ВСУ потеряли укрепления, технику и пять антенн от действий Южной группировки

Российские войска провели операции по уничтожению объектов противника при помощи БПЛА и артиллерии

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления беспилотниками, пункт временной дислокации (ПВД) с личным составом, авто- и бронетехнику, а также пять антенн управления БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны России.

"В ходе выполнения боевых задач разведчики 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск выявили два пункта управления (ПУ) беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины. Координаты были переданы операторам беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии, которые несколькими точными попаданиями уничтожили два вражеских ПУ БПЛА. Также на краматорско-дружковском направлении после уничтожения второго ПУ БПЛА был обнаружен пункт временной дислокации с живой силой противника, который также был уничтожен расчетом 152-мм артиллерии Д-20", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве сообщили и об уничтожении операторами БПЛА 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки боевой бронированной машины Senator производства США и автомобиля ВСУ в районе населенного пункта Константиновка. Кроме того, беспилотчики 6-й мотострелковой дивизии группировки уничтожили пять антенн управления БПЛА противника на краматорско-дружковском направлении.