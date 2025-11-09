Пушилин: ВС РФ улучшают отдельные позиции на добропольском выступе в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики сообщил, что на этом участке ситуация сложная, но российские бойцы держат удар

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ, несмотря на сложную обстановку и затяжные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на добропольском выступе в Донецкой Народной Республике (ДНР), улучшают отдельные позиции, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Добропольский выступ - ситуация сложная там, очень затяжные бои в районе Шахова мы видим. Но, опять же, мы видим, что наши ребята держат удар. Понятное дело, что противник там концентрирует сейчас новые резервы в Доброполье, мы это видим тоже, для последующих атак. Но, тем не менее, мы видим, что где-то мы удерживаем позиции, а где-то даже улучшаем", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Глава республики добавил, что ВСУ также пытаются контратаковать в районе Родинского, где идут ожесточенные боестолкновения, но и с этого направления поступает "положительная информация".