Пушилин: ВС РФ ведут зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища

Глава республики также рассказал об улучшении позиций между Красным Лиманом и Ямполем

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы ведут зачистку от подразделений Вооруженных сил Украины в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Константиновское направление. Сам город Константиновка, в районе которого - как на окраинах, так и в окрестностях - идут боестолкновения. Идет зачистка в районе Клебан-Быкского водохранилища, потому что там противник предпринимает еще какие-то попытки удержаться на позициях", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

Также глава республики рассказал об улучшении позиций между Красным Лиманом и Ямполем.

"В части Ямполя - южная часть, получается - тоже есть продвижение наших подразделений. То есть противник перемалывается, несмотря на то, что до сих пор бросает туда подкрепления", - подчеркнул Пушилин.