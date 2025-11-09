ВС РФ поразили обеспечивающие предприятия ВПК Украины объекты энергетики

Атака велась оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские войска поразили объекты энергетики, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Объекты энергетики поразили при помощи оперативно-тактической авиации ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерией группировок войск ВС РФ. Эти объекты обеспечивали работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ. Также были поражены пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.