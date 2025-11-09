ТАСС: при освобождении Рыбного уничтожено до взвода солдат ВСУ

Также уничтожено пять бронемашин и семь единиц автотранспорта противника

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Восток" уничтожили при освобождении Рыбного в Запорожской области до взвода живой силы ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Рыбного.

"Воины 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки "Восток", форсировав реку Янчур, взяли под контроль район обороны площадью более 2 квадратных километров, включая населенный пункт Рыбное на западном берегу реки. Сопротивление противника, сложные погодные условия и необходимость форсирования реки Янчур не смогли сдержать натиск наступающих гвардейцев 37-й бригады. Воинами из Бурятии в результате боев за Рыбное уничтожено до взвода живой силы из состава 110-й отдельной мехбригады ВСУ", - сказал собеседник агентства.

Также уничтожено пять бронемашин и семь единиц автотранспорта ВСУ.

Группировка войск "Восток" продолжает наступление в западном направлении, освобождая Запорожскую и Днепропетровскую области.