ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ успешно наступают в микрорайоне Динас Красноармейска

Российские военные продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:11
обновлено 09:21

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске ДНР и ведут успешное наступление в микрорайоне Динас. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны", - сообщили в военном ведомстве. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине