ВС РФ успешно наступают в микрорайоне Динас Красноармейска

Российские военные продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Красноармейске ДНР и ведут успешное наступление в микрорайоне Динас. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в северо-западных и восточных кварталах Центрального района и на территории западной промзоны", - сообщили в военном ведомстве.