ВС РФ за сутки отразили 6 атак ВСУ, пытавшихся прорвать окружение в Харьковской области

За сутки в районе Купянска Харьковской области уничтожено до 50 украинских военнослужащих

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские военные силы отразили шесть попыток наступления украинских войск в Харьковской области, направленных на прорыв окружения подразделений ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, атаки предпринимались подразделениями 151-й и 116-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й и 13-й бригад нацгвардии Украины. Наступления велись из районов населённых пунктов Моначиновка, Нечволодовка, Купянск-Узловой, Осиново и Петровка с целью деблокировать окружённые украинские формирования.

В Минобороны уточнили, что в районе Купянска за последние сутки уничтожено до 50 украинских военнослужащих, 2 бронированные машины "Казак", американская самоходная артиллерийская установка Paladin, 5 пикапов и 2 станции радиоэлектронной борьбы.