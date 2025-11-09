Пушилин: в ДНР помогают жителям Красноармейска и Димитрова

В Минобороны сообщили, что российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска и агломерации в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) приступили к работе по оказанию необходимой помощи жителям Красноармейско-Димитровской агломерации, освобождением которой занимаются Вооруженные силы РФ. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В центре внимания и одна из самых горячих точек, которая приковывает наше внимание - это Красноармейско-Димитровская агломерация. <...> Но у нас в центре внимания, как я сказал уже, гражданское население, потому что нужно спасти как можно больше жителей, оказать им всю необходимую помощь и поддержку. Этой работой уже занимаемся", - сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

8 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Красноармейска и агломерации в ДНР. За сутки освобождены 39 зданий.