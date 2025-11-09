ВСУ за сутки потеряли более 275 военных в районе Красноармейска и Димитирова

Также ВС РФ уничтожили два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходную артиллерийскую установку "Акация"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины за сутки в районе Димитрова и Красноармейска составили более 275 военных, сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Отражены семь атак украинских формирований из района населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны восемь попыток противника вырваться из кольца окружения в северном направлении, трое военнослужащих 32-й механизированной бригады ВСУ взяты в плен. В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжали активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и в направлении микрорайона Западный", - сообщили там.

По данным ведомства, в течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 275 украинских военнослужащих, 2 танка, 4 боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка "Акация".