Пушилин: ВС РФ уничтожают центры связи ВСУ в Димитрове

В Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный населенного пункта Димитров

ДОНЕЦК, 9 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ приступили к уничтожению центров связи подразделений Вооруженных сил Украины в Димитрове Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

"Димитров тоже практически в окружении, мы видим. И там тоже уже проходит зачистка в том числе, то есть подразделения работают. Самое главное было поломать логистику противника, сейчас уничтожение центров связи происходит, ну и, по сути, противник заблокирован", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко.

8 ноября в Минобороны России сообщили, что подразделения группировки войск "Центр" продолжают активное наступление в микрорайоне Восточный населенного пункта Димитров. За сутки от ВСУ было зачищено 19 зданий.