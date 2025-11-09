В распоряжении ТАСС оказались кадры из освобожденного Рыбного
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Рыбное в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.
Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Рыбного.
На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки "Восток". На них зафиксированы работа артиллерии, удары авиации и FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике, боевым бронированным машинам и живой силе. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают российские флаги в освобожденном ими населенном пункте.