В распоряжении ТАСС оказались кадры из освобожденного Рыбного

На кадрах зафиксированы работа артиллерии, удары авиации и FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике, боевым бронированным машинам и живой силе

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Кадры из освобожденного российскими бойцами группировки "Восток" населенного пункта Рыбное в Запорожской области оказались в распоряжении ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Рыбного.

На видеокадрах - боевая работа военнослужащих 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки "Восток". На них зафиксированы работа артиллерии, удары авиации и FPV-дронов по пунктам временной дислокации противника, автомобильной технике, боевым бронированным машинам и живой силе. Также на кадрах с разведывательных дронов бойцы разворачивают российские флаги в освобожденном ими населенном пункте.