Над регионами России сбили четыре украинских БПЛА
Редакция сайта ТАСС
10:32
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области и по одному - над территориями Курской области и Крыма.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны России.
"9 ноября с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Курской области и Республики Крым", - следует из сообщения.