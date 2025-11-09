Над регионами России сбили четыре украинских БПЛА

Силы ПВО уничтожили беспилотники над Брянской, Курской областями и над Крымом

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за пять часов уничтожили два беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области и по одному - над территориями Курской области и Крыма.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"9 ноября с 08:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Брянской области и по одному - над территориями Курской области и Республики Крым", - следует из сообщения.