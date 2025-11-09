Кадыров: ВС РФ уничтожили позиции ВСУ у Иванополья в ДНР

Работу провели ударные дроны полка "Север-Ахмат" и FPV-группы 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск, отметил глава Чечни

ГРОЗНЫЙ, 9 ноября. /ТАСС/. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил об обнаружении активности бойцов ВСУ в районе Иванополья в Донецкой Народной Республике. Позиции противника были уничтожены, написал руководитель региона в Telegram-канале.

"Здесь, в зоне ответственности наших бойцов, противник снова проявил активность, а разведка, как обычно, все заметила. Координаты, маршруты и направления были четко зафиксированы и оперативно переданы в штаб. Что делать в такой ситуации, военнослужащие [полка] "Север-Ахмат" знают не понаслышке. <…> Бойцы сделали свою работу точно и без промахов. В результате противник остался без планов, без позиций и без желания возвращаться", - написал он.

Кадыров отметил, что работу провели ударные дроны полка "Север-Ахмат" и FPV-группы 1194-го мотострелкового полка Южной группировки войск ВС РФ. "Попытки врага как-то исправить ситуацию закончились быстро", - написал глава Чечни.