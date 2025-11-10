Бойцы РФ доставили лекарства для жителей красноармейской городской агломерации

Медикаменты местным жителям прислали при помощи дронов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские военные с помощью БПЛА доставили лекарства для мирных жителей красноармейской городской агломерации в ДНР. Об этом рассказали сами эвакуированные местные жители на видео, предоставленном Минобороны РФ.

"Через наш двор проходили двое разведчиков, проверили паспорта. Мы у них попросили таблеток. Выслали дронами эти таблетки. Им большое-большое спасибо. Они пообещали - они сделали", - сказал житель агломерации по имени Александр.

По его словам, российские военные эвакуировали его вместе с супругой и сыном в безопасное место, несмотря на постоянную опасность, исходящую со стороны украинских ударных беспилотников.