Группировка "Центр" уничтожила опорный пункт ВСУ в северной части ДНР

Цель поразил расчет реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" морских пехотинцев группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ в лесополосе в северной части ДНР, сообщили в Минобороны России.

"Расчет РСЗО БМ-21 "Град" 61-й бригады морской пехоты группировки войск "Центр" массированным артиллерийским ударом уничтожил опорный пункт украинских боевиков, укрывшихся в лесополосе на одном из участков линии боевого соприкосновения в северной части Донецкой Народной Республики. По полученным разведданным о скоплении живой силы и техники расчет РСЗО оперативно занял огневую позицию и выполнил прицельный залп 122-мм реактивными снарядами на дальность свыше 15 км", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнялась под прикрытием группы воздушного наблюдения за вражескими беспилотниками.

По информации министерства, артиллерийский удар привел к разрушению укрытий и значительным потерям в живой силе ВСУ, что создало благоприятные условия для дальнейших действий штурмовых подразделений.

"Расчеты РСЗО "Град" 61-й бригады морской пехоты, действующей в составе группировки войск "Центр", выполняют боевые задачи в зоне СВО в круглосуточном режиме, нанося прицельные удары по самым важным объектам ВСУ: живой силе, бронетехнике, складам с боеприпасами, пунктам дислокации личного состава, огневым позициям и опорным пунктам, а также пунктам управления БПЛА ВСУ", - подчеркнули в Минобороны.