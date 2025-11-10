Военная операция на Украине. Онлайн

Основные события 11 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.
21:21
ВСУ трижды атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, выпустив три единицы боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.
В управлении сообщили, что в Горловке ранения получили два мирных жителя. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
21:12
Расчет "Града" под командованием старшего сержанта Сергея Волкова поразил украинский миномет и до 10 солдат противника. Боец также организовал оказание первой помощи наводчику и помог доставить раненого сослуживца до медучреждения.