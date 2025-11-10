ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Трансляция

Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:21
© Алексей Коновалов/ ТАСС

Основные события 11 ноября - в онлайн-трансляции ТАСС.  

21:21

ВСУ трижды атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики за сутки, выпустив три единицы боеприпасов. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

В управлении сообщили, что в Горловке ранения получили два мирных жителя. Повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

21:12

Расчет "Града" под командованием старшего сержанта Сергея Волкова поразил украинский миномет и до 10 солдат противника. Боец также организовал оказание первой помощи наводчику и помог доставить раненого сослуживца до медучреждения.

