ВС РФ за сутки освободили 244 здания в Красноармейске ДНР

Штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки войск освободили порядка 244 зданий в населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны России.

"В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны. За сутки освобождены 244 здания", - говорится в сообщении.