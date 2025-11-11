Статья

Ваш выстрел, "Корнет": высокоточные боеприпасы против западных танков

Холдинг "Высокоточные комплексы" передал Минобороны России очередную партию противотанковых ракет комплекса "Корнет". ТАСС — о том, как российские боеприпасы уничтожают западные "подарки" Киеву в специальной военной операции

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) "Корнет" разработан тульским Конструкторским бюро приборостроения (сегодня входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"). Компания "Рособоронэкспорт" приводит характеристики ПТРК "Корнет-ЭМ". Принцип наведения ракеты — помехозащищенная по лазерному лучу. Режимы — автоматический "выстрелил и забыл" или полуавтоматический. Ракета "Корнета-ЭМ" с тандемной кумулятивной боевой частью, которая эффективна против бронетехники с динамической защитой, способна поразить врага на расстоянии от 150 до 8 тыс. м. Боеприпас с термобарической боевой частью, мощность которой эквивалентна 7 кг тротила, достает цели на дальности до 10 км. Комплекс может устанавливаться на колесные и гусеничные шасси, что делает его универсальным.

Для "Корнета" разработана выносная пусковая установка, дающая оператору возможность работать из укрытия. О разработке опытных комплектов дистанционного управления сообщили ТАСС представители "Высокоточных комплексов" в 2023 году, отметив, что основное назначение модернизации — сохранение жизней бойцов в случае ответного огня противника. В феврале 2025 года представители разработчика рассказали, что выносная пусковая успешно испытана. "Пусковая установка предназначена для обеспечения боевого применения ПТРК "Корнет-ЭМ" в режиме дистанционного управления. Уникальность системы также обеспечивается обнаружением, распознаванием и автоматизированным (с помощью джойстика) наведением прицельной марки пусковой установки на движущуюся или неподвижную цель", — сказали в "Высокоточных комплексах". С помощью пульта дистанционного управления можно руководить действиями сразу трех пусковых на расстоянии 100 м.

© Александр Река/ ТАСС

Летом 2025 года стало известно, что возможности ПТРК "Корнет" расширены установкой на него кассеты с четырьмя легкими ракетами 9М134 "Булат". Это позволяет поражать цели, для которых мощность боевой части "Корнета" слишком велика.

"Нет никакой разницы, что в бок, что в лоб"

"Корнет" подтвердил свои высокие характеристики в ходе специальной военной операции. Работая по своему прямому назначению, следующему из названия, противотанковый ракетный комплекс успешно уничтожает изделия западных конструкторских школ. По словам индустриального директора кластера вооружений Ростеха Бекхана Оздоева, на счету ПТРК тысячи пораженных целей, в числе которых германские танки Leopard, британские Challenger, американские боевые машины пехоты Bradley и прочая иностранная "броня".

"Корнету", в принципе, нет никакой разницы, что в бок, что в лоб, — кумулятивная ракета пробивает 1 300 мм за динамической защитой, — приводило Минобороны слова командира противотанкового взвода с позывным Пепел.

Также "Корнет" применяется в качестве "окопной артиллерии" — там, где применение гаубиц и реактивных систем залпового огня невозможно или неэффективно. К примеру, ПТРК использовался против украинских националистов, засевших за бетонными укрытиями и в подвалах предприятий Мариуполя.

Одна из тактик применения "Корнета" — удары мобильных групп, передвигающихся на легком внедорожном транспорте, по обнаруженным целям. Кадры боевой работы таких подразделений неоднократно показывало Минобороны России. Операторы беспилотных разведчиков находят очередную цель (например, бронемашину или позицию солдат ВСУ), на ее поражение оперативно выдвигается группа из двух-трех бойцов, за считаные секунды устанавливает ПТРК на земле или прямо на крыше багги, производит выстрел, поражает цель и тут же покидает огневую позицию. В одном из эпизодов, раскрытом российским военным ведомством, багги с уже установленным "Корнетом" заезжает на эстакаду в районе Антоновского моста, производит выстрел через Днепр и "обнуляет" наблюдательный пункт противника.

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Бронебойщики-герои

В мае 2024 года по Сети разлетелся видеоролик, снятый на выставке трофейной западной техники на Поклонной горе в Москве. На нем улыбчивый офицер-морпех с "Золотой Звездой" Героя России на груди отшучивается о причинах получения высшей государственной награды: мол, документы на компьютере печатал, а затем был переведен в столовую. На счету батареи противотанкистов гвардии старшего лейтенанта Ивана Жарского, проявившего скромность, более 30 единиц вражеской техники, порядка 500 уничтоженных противников при отсутствии безвозвратных потерь в своих рядах. Звезду Героя Жарский получил за то, что в течение суток его подразделение, на вооружении которого стояли ПТРК "Корнет", уничтожило хваленый немецкий танк Leopard и американскую БМП Bradley, а также еще шесть единиц техники ВСУ, опорный пункт и личный состав неприятеля.

Иван Жарский © ТАСС

Мастерски владел "Корнетом" и капитан Исрафил Магомедов, командир батареи противотанковых управляемых ракет отдельной арктической мотострелковой бригады Северного флота. "Личный состав батареи под командованием офицера участвовал в тяжелых оборонительных боях в Херсонской области, — говорится в сообщении Минобороны России. — Капитан Магомедов, действуя решительно и самоотверженно, прицельным огнем из противотанкового ракетного комплекса "Корнет" лично уничтожил 17 танков. Благодаря грамотным действиям Исрафила Магомедова личный состав его подразделения отразил множество атак противника на наиболее ответственных направлениях". Офицер погиб в октябре 2022 года, указом президента России ему было посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Универсальное оружие

В характеристики "Корнета" заложена возможность поражать надводные и воздушные цели, включая малоразмерные. Комплекс успешно подтверждает это на практике. К примеру, расчет ПТРК взвода под командованием военнослужащего с позывным Ган уничтожил судно противника. "Это была баржа, которая двигалась по Днепру, — привело Минобороны России слова бойца. — Хотели выйти в Черное море, но чуть-чуть не получилось у них".

Разведчики Южной группировки войск записали на свой счет украинский БПЛА, прозванный "Бабой-ягой". Тяжелый мультикоптер в районе российских позиций заметили операторы беспилотных разведчиков и передали его координаты "птуристам". Первым же выстрелом из "Корнета" украинский беспилотник был сбит.

Боевые качества российского ПТРК по достоинству оценили за рубежом. Портал 19FortyFive в материале с названием "Российская ракета "Корнет": "убийца танков", которого боится Украина", опубликованном весной 2025 года, делится мнением, что массовое применение комплекса имеет серьезные стратегические последствия для США и их союзников. Портал сравнил "Корнет" с американским комплексом Javelin, поставлявшимся Киеву еще до начала СВО. "Американец" умеет самостоятельно наводиться на цель в полете, что позволяет его оператору произвести выстрел и укрыться. Однако дальность пуска Javelin вдвое уступает дальности "Корнета". Поэтому американский ПТРК больше подходит мотострелкам, а дальнобойный и мощный российский предназначен для противотанковых подразделений.

© Александр Река/ ТАСС

"Комплекс "Корнет" — значительный скачок в развитии противотанкового вооружения и представляет серьезную угрозу для западных бронемашин, — сказано в статье. — Сочетание дальности стрельбы, бронепробиваемости и универсальности применения делает его одной из наиболее эффективных и распространенных противотанковых систем, используемых Россией".

Виктор Бодров