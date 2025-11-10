"Град" залпом уничтожил до 10 солдат ВСУ и миномет

Цели поразили во время контрбатарейной борьбы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Расчет РСЗО "Град" под командованием старшего сержанта Сергея Волкова в ходе контрбатарейной борьбы поразил украинский миномет и до 10 солдат противника, сообщили в Минобороны РФ.

Находясь в районе ожидания, расчет боевой машины подвергся атаке ствольной артиллерии противника, из-за чего была повреждена военная техника, а также получил ранение руки старший наводчик расчета.

"Старший сержант Волков организовал оказание первой помощи наводчику и своевременную доставку раненого до ближайшего медучреждения. Затем Волков оперативно переместил боевую машину и расчет на запасную позицию. С новой позиции, произведя точные расчеты, он лично навел орудие и произвел залп по противнику. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены вражеский миномет и до 10 боевиков ВСУ", - сказано в сообщении.

В ведомстве также рассказали про младшего сержанта Олега Лисицина, служащего в ремонтном взводе. Лисицын вез на передовую запасные детали для поврежденной техники и попал под массированную атаку FPV-дронов.

"Будучи опытным водителем, младший сержант Лисицин, рискуя своей жизнью, смог вывести автомобиль из-под атаки вражеских БПЛА, доставив запасные части для восстановления эвакуируемой техники. В результате поврежденная техника была эвакуирована в безопасный район без критических повреждений для дальнейшего восстановления", - отметили в министерстве.