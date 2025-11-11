Марочко: освобождение Нового и Сладкого перерезает логистику ВСУ у Доброполья

Военный эксперт предположил, что, освободив населенные пункты, российские силы начнут продвижение к соседнему Ровнополью

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ВС РФ, освободив Новое и Сладкое, перерезают логистику Вооруженных сил Украины у Доброполья, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что освобождение Новоалександровки Днепропетровской области позволяет бойцам РФ перерезать основную трассу снабжения украинских боевиков Покровское-Доброполье в соседней Запорожской области.

"Мои утверждения ранее о том, что мы планомерно продвигаемся до Доброполья Запорожской области для перерезания логистики, как раз оправдываются тем, что освобождены Новое и Сладкое", - сказал он.

Военный эксперт предположил, что, освободив Новое и Сладкое, российские силы начнут продвижение к соседнему Ровнополью. "Я думаю, что мы будем давить на него (Ровнополье - прим. ТАСС) сразу с двух направлений. А со Сладкого можно совершить рывок, поскольку дальше до Доброполья нет ни единого населенного пункта и равнинная местность, а логистика украинских боевиков сейчас как раз проходит через данный населенный пункт", - считает Марочко.

Об освобождении Сладкого и Нового Запорожской области в Минобороны РФ заявили 10 ноября.