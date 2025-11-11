Командир Джигит: в боях за Рыбное ВСУ оставили оружие производства НАТО

Часть брошенного вооружения пополнила перечень трофеев 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток", рассказал российский боец

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Автоматы производства США и бельгийские пулеметы оставили солдаты ВСУ в населенном пункте Рыбное Днепропетровской области. Об этом рассказал ТАСС командир разведроты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Джигит.

"На позициях у противника были пулеметы бельгские, и также М4 (автоматы производства США - прим. ТАСС) натовского производства", - сказал командир.

Он добавил, что часть брошенного вооружения пополнила перечень трофеев бригады.

Как уточнил в беседе с ТАСС боец с позывным Химик, в числе трофеев также пулеметы канадского производства.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.