Группировка "Запад" сбила 18 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Бойцы группировки также поразили 13 БПЛА противника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов противовоздушной обороны группировки войск "Запад" уничтожили порядка 13 беспилотников самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Расчетами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 13 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 18 тяжелых квадрокоптеров", - сказал он.