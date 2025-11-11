Разведчик Фокус: после начала штурма ВСУ попытались отступить из Рыбного

Командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" также рассказал, что туман дал российским военным возможность максимально безопасно передвигаться на линии фронта

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинская группировка после начала штурмовых действий ВС РФ в населенном пункте Рыбное Днепропетровской области попыталась отступить. Об этом рассказал ТАСС командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фокус.

"После совершения штурмовых действий, зачистки блиндажей [ВСУ] от эффекта неожиданности большая часть находящегося там противника просто перешла к тактическому отступлению, и это нам тоже сыграло на руку", - сказал командир.

Кроме того, в пользу ВС РФ складывались и погодные условия. Туман дал российским военным возможность максимально безопасно передвигаться на линии фронта.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.