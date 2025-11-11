Командир Джигит: ВСУ сожгли лесополосы перед Рыбным, чтобы усложнить путь ВС РФ

Российские бойцы были вынуждены оперативно окапываться там, где осталась хоть какая-то растительность, рассказал командир разведроты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток"

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинская группировка сожгла лесополосы на подступах к населенному пункту Рыбное Днепропетровской области, чтобы усложнить ВС РФ подход к своим позициям. Об этом рассказал ТАСС командир разведроты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Джигит.

"Они лесополосы свои сожгли, так сказать, и деревья они выпилили, поэтому открыток (открытых территорий - прим. ТАСС) было очень много, передвижение [было возможно] только по одному, по два человека", - сказал командир.

Он добавил, что бойцы РФ были вынуждены оперативно окапываться там, где осталась хоть какая-то растительность.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.