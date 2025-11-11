Командир Фокус: оборону в Рыбном удерживало до взвода солдат ВСУ
ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Порядка взвода украинских военнослужащих удерживало оборону в населенном пункте Рыбное Днепропетровской области, рассказал ТАСС командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фокус.
"Сам населенный пункт [Рыбное] был небольшой, плюс-минус 400 на 400 м. В районе этого населенного пункта сосредотачивалось до взвода противника", - сказал командир.
По его словам, о численности солдат ВСУ в населенном пункте российские войска знали заблаговременно, учитывая эти данные при планировании операции. "После того, как мы накопились возле первого дома, было принято решение разделиться на штурмовые подгруппы и приступить уже к штурмовым действиям", - подытожил Фокус.
9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.