Разведчик Фокус: дома на окраине Рыбного ВСУ использовали как склады

Командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" рассказал, что бойцы ВС РФ догадались, что опорные пункты противника расположены в небольших лесопосадках вдоль улиц

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Украинские войска использовали дома на окраине населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области в качестве складских помещений. Как рассказал ТАСС командир разведгруппы 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Фокус, там были обнаружены провизия, боеприпасы и вооружение.

"В первом доме обнаружилось, что там находились два миномета, тринога от миномета, находилась различная гуманитарка, то есть продукты, вода, соки и так далее. Нашли также пустые коробки от мин МОН-50, на которых была надпись "украинская разведка", после чего мы поняли, что, скорее всего, в домах нет как таковых опорных пунктов. Скорее всего, они оборудованы как складские помещения", - сказал командир.

По его словам, оценив обстановку, штурмовики догадались, что опорные пункты ВСУ расположены в небольших лесопосадках вдоль улиц.

9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.