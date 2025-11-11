На красноармейском направлении ВС РФ уничтожили два опорных пункта ВСУ

Бойцы группировки "Центр" также поразили живую силу противника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили два опорных пункта, а также живую силу противника на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ, поддержав продвижение наступающих штурмовых групп на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что артиллерийский удар обеспечил продолжение наступления штурмовых подразделений группировки, уничтожив основные огневые точки противника. "Командование и личный состав реактивной батареи 268-го самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи, освобождая земли Донбасса от украинских неонацистов", - указали в министерстве.

Также, рассказали в ведомстве, в ходе боевой работы операторы разведывательных беспилотников 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" выявили замаскированные наблюдательные пункты и укрытия формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции.

"Передав данные операторам ударных дронов самолетного типа "Молния-2", расчет разведывательного БПЛА продолжил наблюдение за противником. Военнослужащие оперативно нанесли огневое поражение по указанным целям, уничтожив вражеский опорный пункт вместе с живой силой формирований ВСУ", - отметили в военном ведомстве.