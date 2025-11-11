Группировка "Днепр" уничтожила бронетехнику ВСУ в Малой Токмачке

Операторы беспилотников группировки поразили боевую машину пехоты и два бронеавтомобиля с личным составом противника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Операторы беспилотников группировки войск "Днепр" ликвидировали боевую машину пехоты (БМП) и два бронеавтомобиля с личным составом ВСУ в районе Малой Токмачки в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Выполняя разведывательные задачи в районе н. п. Малая Токмачка оператор БПЛА обнаружил движущуюся боевую машину пехоты украинских националистов. Получив координаты цели, расчет ударных дронов первым попаданием обездвижил БМП, следующим ударом боевая машина противника была подожжена", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что разведкой были выявлены бронеавтомобили с личным составом ВСУ и выполнявший доставку боеприпасов наземный беспилотник. Там проинформировали, что в результате точных ударов два бронированных транспортных средства с живой силой противника и роботизированная платформа были уничтожены.

Также в министерстве рассказали о боевой работе 3-го гвардейского зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ на ореховском направлении в Запорожской области. "Десантники оборудовали сеть пунктов воздушного наблюдения, которые позволяют своевременно обнаруживать и уничтожать летательные аппараты противника. После обнаружения воздушных целей, десантники пусками ракет со стартовых позиций из ЗРК "Стрела-10М" уничтожили два ударных беспилотных летательных аппарата противника самолетного типа, летевшие по направлению в глубь регионов Российской Федерации", - сообщили в ведомстве.