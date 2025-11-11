Командир Джигит: освобождение Рыбного заняло около недели
02:01
ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Освобождение населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области заняло около недели. Об этом рассказал ТАСС командир разведроты 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным Джигит.
"В населенный пункт заходили не торопясь, потому что у нас не было такой задачи забрать его быстро. У нас была задача зайти туда скрытно, поэтому заходили туда мы четыре дня, на четвертый день мы уже зашли в населенный пункт. Остальные три дня двигались потихоньку", - сказал командир.
9 ноября в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Рыбное в Днепропетровской области.