Группировка "Восток" уничтожила позиции ВСУ в Запорожской и областях

Бойцы ВС РФ также поразили буксируемую гаубицу противника в Днепропетровской области

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Подразделения Восточной группировки войск уничтожили буксируемую гаубицу ВСУ в Днепропетровской области и позиции противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Там рассказали, что в ходе воздушной разведки в Днепропетровской области была обнаружена позиция ВСУ. "Координаты цели были переданы операторам FPV-дронов на оптоволоконном управлении группировки, которые нанесли точные удары по выявленному артиллерийскому орудию Д-20 ВСУ в Днепропетровской области. В результате боевой работы орудие противника уничтожено", - отметили в военном ведомстве.

В свою очередь, на запорожском направлении артиллерийские расчеты ствольной артиллерии 35-й армии группировки войск "Восток" нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ. "В результате точных попаданий уничтожены инженерные сооружения, системы радиоэлектронных помех и живая сила противника", - подытожили в ведомстве.