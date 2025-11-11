"Запад" уничтожил укрепленную позицию ВСУ на купянском направлении

Боевую задачу выполнили при помощи САУ 2С19 "Мста-С"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие самоходно-артиллерийского полка Западной группировки войск уничтожили укрепленную позицию ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Артиллеристы 275-го самоходно-артиллерийского полка 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанесли точный удар по вражескому опорному пункту с помощью 152-мм САУ 2С19 "Мста-С" на купянском направлении зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве рассказали, что, получив от беспилотной разведки данные, артиллеристы оперативно заняли огневую позицию и применили осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности, уничтожив цель, замаскированную в лесном массиве.

После выполнения задачи самоходное орудие быстро передислоцировалось на новую позицию, где было замаскировано.