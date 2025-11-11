Группировка "Юг" уничтожила два танка ВСУ в районе Константиновки

Боевую задачу выполнили операторы FPV-дронов группировки

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников Южной группировки войск уничтожили танки PT-91 Twardy польского производства и Т-80 ВСУ на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Первой целью наших дроноводов стал польский танки PT-91 Twardy. Его российские военнослужащие обнаружили и уничтожили в одной из лесополос вблизи населенного пункта. Затем операторы FPV-дронов поразили украинский Т-80, который пытался сдержать наступление наших штурмовых групп", - говорится в сообщении.

Кроме того, уточнили в Минобороны, расчетом реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки был ликвидирован пункт временной дислокации с живой силой ВСУ.