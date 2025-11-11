ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Дальность огневого поражения составила более 25 км

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" Центральной группировки войск ликвидировал пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском направлении. Дальность огневого поражения составила более 25 км, сообщили в Минобороны России.

"Получив точные координаты от передовых артиллерийских наводчиков и видеоданные с разведывательных БПЛА, артиллеристы оперативно открыли огонь с закрытой огневой позиции на дальность свыше 25 километров. Серия точных выстрелов 152-мм снарядами полностью уничтожила вражеский пункт управления беспилотниками вместе с живой силой и техникой формирований ВСУ", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве проинформировали, что после выполнения боевой задачи расчет продолжил ведение огня по районам сосредоточения и маршрутам передвижения ВСУ, не позволяя организовать восстановительные работы и использовать беспилотную авиацию для корректировки своих действий.

"Во время выполнения боевой задачи артиллеристы уделяли особое внимание вопросам скрытности и защите от воздушных угроз. Группа воздушного прикрытия расчета постоянно контролировала обстановку, предотвращая возможные атаки вражеских беспилотников. После успешного поражения целей расчет оперативно провел мероприятия по маскировке", - добавили в министерстве.