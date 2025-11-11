Боец Охотник: в группировке "Север" создали турель для уничтожения БПЛА ВСУ

Военнослужащий мобильной огневой группы Северной группировки войск рассказал, что изделие собрали из трех пулеметов Калашникова

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Бойцы группировки войск "Север" создали турель для уничтожения беспилотников ВСУ. Об этом сообщил российский военнослужащий мобильной огневой группы Северной группировки войск с позывным Охотник.

"[Создали] турель с тремя пулеметами Калашникова, каждый короб по 250 патронов - это реальная огневая мощь, с нее промахнуться практически невозможно. Требуется доля секунды, чтобы поменять угол и отработать по БПЛА противника. Наша разработка, сами разработали, сами ее сделали, и вот испытываем", - поделился Охотник в видео, предоставленном Минобороны России.

Как рассказали в военном ведомстве, мобильные огневые группы подразделений группировки войск "Север" круглосуточно защищают позиции от атак противника с воздуха. Военнослужащие расчетов и пунктов воздушного наблюдения используют автоматическое оружие и охотничьи ружья с оптическими прицелами и приборами ночного видения для своевременного обнаружения и уничтожения выявленных вражеских воздушных целей.