Марочко: ВСУ из-за давления российских сил отступили у Синельниково

Восточнее Тихого украинские солдаты переместились в район населенного пункта Зыбино, уточнил военный эксперт

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. ВСУ, не выдержав давления российских сил, отступили с позиций западнее населенного пункта Синельниково в Харьковской области, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, военные РФ продолжают давить на ВСУ в районах Синельниково, Волчанска, Тихого и на участке фронта Меловое - Хатнее. За сутки в этих районах бойцы РФ в среднем совершают около 30 накатов на позиции противника.

"Вооруженные формирования Украины под натиском наших войск были вынуждены оставить несколько позиций в лесистой местности западнее Синельниково. Также восточнее Тихого проведена частичная передислокация украинских боевиков в район населенного пункта Зыбино", - сказал Марочко.