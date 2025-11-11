Экс-солдат ВСУ назвал неэффективной подготовку американских инструкторов

Военный с позывным Фартовый рассказал, что обучение было очень поверхностным, а знания в итоге не пригодились

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Подготовка солдат ВСУ американскими инструкторами оказалась неэффективной в условиях конфликта на Украине. Об этом сообщил ТАСС сдавшийся в плен бывший боец ВСУ с позывным Фартовый, вступивший в добровольческий отряд им. Мартына Пушкаря и воюющий вместе с российскими военными в Запорожской области.

"Вот как у нас было: приезжали из Америки инструкторы. Но то, что они нам показывали, то, чему нас обучали, оно нам не пригодилось. То есть они для другой войны готовили", - сказал он.

Доброволец рассказал, что подготовка была очень поверхностной, а командование относилось "как к пушечному мясу, не считали за человека".

"Зачем с тобой нянькаться? Нас обучали воевать, но отправляли в один путь, бросали просто, назад нас уже не ждали", - заявил Фартовый.

При этом в настоящее время в отряде им. Пушкаря все добровольцы проходят усиленную подготовку, включая способы борьбы с дронами. "Обучают нас и по медицине, и по инженерке. Всему нас обучают. Мы выезжаем на стрельбище, выезжаем на подготовки разные", - сказал боец.