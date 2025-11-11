ТАСС: ВСУ перебросили в Харьковскую область подразделения полка ССО

В российских силовых структурах также рассказали, что в Волчанске противник продолжает массово сдаваться в плен

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область для восстановления утраченных позиций подразделения 8-го полка сил специальных операций (ССО). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ для восстановления утраченных позиций перебрасывает в Харьковскую область личный состав бригад, находящихся на восстановлении потерь. Кроме того, переброшены подразделения 8-го полка ССО", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Волчанске ВСУ продолжают массово сдаваться в плен. "За сутки в плен взято четверо военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады", - добавил он.