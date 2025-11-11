Марочко: бойцы РФ успешно отбили серию атак ВСУ у Московки

Военный эксперт уточнил, что ситуация у населенного пункта "остается сложной, но контролируемой"

ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. ВСУ в минувшие сутки провели серию безуспешных атак у н. п. Московка в Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, российские бойцы отбили все попытки противника продвинуться к укрепрайонам.

По его словам, в минувшие сутки ВСУ попытались вклиниться в оборонительную линию армии РФ в районе Московки.

"Батальонно-тактическая группа украинских боевиков с направлений Ковалевки и Соболевки после артподготовки провела ряд атак на наши позиции с целью возвращения утраченных рубежей и позиций. Замысел украинскому командованию реализовать не удалось, все попытки продвинуться к нашим укрепрайонам отражены", - сказал он.

Марочко уточнил, что ситуация у Московки "остается сложной, но контролируемой".

Об освобождении Московки Харьковской области в Минобороны РФ сообщали 20 июня.