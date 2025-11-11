Командир Аслан: обилие FPV-дронов сделало танк неэффективным в городских боях

Подразделение офицера участвует в боевых действиях в районе Димитрова

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Распространение FPV-дронов на поле боя не позволяет эффективно задействовать танки в городских боях, и их основной задачей становится огонь с закрытых огневых позиций. Об этом сообщил ТАСС командир танковой роты 5-й гвардейской бригады 51-й гвардейской армии ЮВО в составе группировки "Центр" с позывным Аслан.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В современных реалиях боя с избытком дронов в небе танк в городе малоэффективен. Намного эффективнее, если с закрытых огневых позиций работает, он больше пользы принесет и дольше проживет, поэтому сейчас все стараются используют танки с закрытых огневых позиций", - сказал Аслан.

Он добавил, что защита танков от дронов складывается из нескольких слагаемых: это пункты воздушного наблюдения, которые обнаруживают дроны и уничтожают их стрелковым оружием, средства радиоэлектронной борьбы и дополнительные навариваемые на танк конструкции, защищающие машину от повреждений при попадании дрона.

Подразделение Аслана участвует в боевых действиях в районе Димитрова в ДНР. По его словам, противник передвигается по городу в основном на колесной технике - как на бронемашинах, так и на пикапах.