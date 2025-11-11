Марочко: силы РФ начали охват дислоцированной у Николаевки ДНР группировки ВСУ
05:00
ЛУГАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы, продвинувшись в окрестностях Часова Яра, начали брать в охват группировку Вооруженных сил Украины, дислоцированную у Николаевки Донецкой Народной Республики. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, зачистив юго-западную часть Часова Яра, бойцы РФ продвинулись вдоль реки Грузская.
"Также есть небольшое продвижение вдоль железнодорожного полотна от ж/д станции Часов Яр до Веролюбовки. Таким образом, ВС РФ расширили зону контроля в данном районе, а также начали охват украинской группировки в районе Николаевки", - сказал он.