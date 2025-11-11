Боец Амур: ВСУ стали гораздо реже применять артиллерию на ореховском направлении

По словам военного, у Вооруженных сил Украины "пропал наступательный запал"

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины на текущий момент экономят снаряды или ощущают их нехватку. Такое мнение ТАСС высказал боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Амур.

"Артиллерии стало меньше, видимо из-за дефицита снарядов, или экономят. В основном замедляют наше продвижение "птичками" (дронами - прим. ТАСС). Много FPV-дронов стало, но мы все равно продвигаемся", - подчеркнул он.

По его словам, в настоящее время у ВСУ "пропал наступательный запал".