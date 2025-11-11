В ДНР росгвардейцы обнаружили крупный тайник с боеприпасами ВСУ

В Росгвардии сообщили, что они переданы взаимодействующим структурам для дальнейшего уничтожения

ДОНЕЦК, 11 ноября. /ТАСС/. Свыше 600 боеприпасов ВСУ обнаружили военнослужащие Росгвардии в лесополосе в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В ДНР росгвардейцы обнаружили крупный схрон ВСУ. В ходе поисковых мероприятий в лесополосе в районе Дебальцево (ДНР), проверяя информацию, поступившую от местного жителя, росгвардейцы обнаружили и изъяли свыше 600 боеприпасов различного калибра, более 60 взрывателей, в том числе производства стран НАТО, а также несколько маршевых двигателей противотанковых гранат различных систем. В тайнике также выявлена противотанковая мина немецкого производства", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что боеприпасы переданы взаимодействующим структурам для дальнейшего уничтожения.