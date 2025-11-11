Кадыров сообщил об отправке в зону СВО очередной группы добровольцев

Отряд присоединится к спецназу "Ахмат"

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал Рамзана Кадырова/ ТАСС

ГРОЗНЫЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Очередная группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции после прохождения подготовки в Российском университете спецназа имени Владимира Путина. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Из Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону СВО отправилась очередная группа добровольцев. Это настоящие мужчины, готовые с оружием в руках защищать честь, свободу и будущее нашей великой Родины на передовой. Каждый боец экипирован по высшему разряду и полон непреклонной решимости продолжить дело своих братьев", - написал он.

Кадыров отметил, что среди добровольцев - жители не только Чечни, но и других российских регионов.

"Перед вылетом добровольцы прошли усиленную боевую подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. Под руководством лучших инструкторов страны они отточили все навыки, необходимые для безупречного выполнения задач в самых жестких условиях", - рассказал глава региона.

По его словам, все финансовые расходы, связанные с дорогой, и проживание добровольцев, а также обеспечение их современной экипировкой взял на себя Фонд Кадырова. По прибытии в зону проведения специальной военной операции отряд присоединится к спецназу "Ахмат".