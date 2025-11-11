ВС РФ уничтожили гексакоптер, два наземных робота и пикап ВСУ

При помощи робототехнических комплексов ВСУ пытались доставить продовольствие и боеприпасы, сообщили в Минобороны России

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали гексакоптер R-18 ("Баба-яга"), два наземных робототехнических комплекса и пикап ВСУ в районе Константиновки. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"В ДНР в ходе воздушной разведки и патрулирования зон ответственности в районе н. п. Константиновка операторами ударных БПЛА Южной группировки войск был обнаружен и уничтожен несущий на себе мины гексакоптер R-18 ВСУ. В ходе дальнейшего наблюдения за местностью, операторы БПЛА Южной группировки обнаружили и уничтожили два наземных робототехнических комплекса, при помощи которых боевикам ВСУ пытались доставить продовольствие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Константиновке были обнаружены и уничтожены пикап и замаскированный миномет ВСУ.