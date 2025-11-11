Дронами "КВН" с апреля по ноябрь уничтожили более 330 единиц бронетехники

"Князь Вандал Новгородский" демонстрирует эффективность благодаря стабильной передаче видео в реальном времени и защищенности канала от средств радиоэлектронной борьбы противника, отметили разработчики беспилотника

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Российские операторы беспилотных летательных аппаратов с апреля по ноябрь 2025 года поразили более 330 единиц бронетехники при помощи дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский". Об этом сообщили ТАСС разработчики беспилотника.

"Бронетранспортеры остаются ключевым элементом вражеской тактики, обеспечивая мобильность пехоты и огневую поддержку. По нашим подсчетам, подтвержденным данными с фронта, с апреля по ноябрь текущего года операторами "КВН" безвозвратно уничтожено более 335 единиц вражеской бронетехники", - сообщил производитель.

По словам собеседника агентства, "Князь Вандал Новгородский" демонстрирует особую эффективность против таких целей благодаря двум ключевым характеристикам: стабильная передача видео в реальном времени для точной идентификации уязвимых зон БТР и защищенность канала от средств радиоэлектронной борьбы противника для выполнения задачи даже в условиях активных помех.

"Князь Вандал Новгородский" был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.